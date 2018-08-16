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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области

Вести.UA 160 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 16.08 – Надежда Савченко может быть певицей, актрисой, еще и крестиком вышивает. Впоследствии проявился и организаторский талант, когда она запланировала в Раде "небольшой бабах", но по-настоящему ее талант раскрылся именно в следственном изоляторе. Глава Николаевской облсти Алексей Савченко решил копнуть глубже и полез в археологию.

Также в выпуске:

Возвращение необычайного спасателя.

Теги: Новости Украины Алексей Савченко Надежда Савченко Вести.UA
Источник: 24 канал
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