Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
В свежем выпуске "Вести.UA" за 16.08 – Надежда Савченко может быть певицей, актрисой, еще и крестиком вышивает. Впоследствии проявился и организаторский талант, когда она запланировала в Раде "небольшой бабах", но по-настоящему ее талант раскрылся именно в следственном изоляторе. Глава Николаевской облсти Алексей Савченко решил копнуть глубже и полез в археологию.
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Возвращение необычайного спасателя.
Источник: 24 канал
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