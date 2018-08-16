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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини

Вєсті.UA 127 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 16.08 – Надія Савченко може бути співачкою, актрисою, ще й хрестиком вишиває. Згодом проявився і організаторський талант, коли вона запланувала у Раді "невеличкий бабах", але по-справжньому її хист розкрився саме у слідчому ізоляторі. Очільник Миколаївщини Олексій Савченко вирішив копнути глибше і поліз у археологію.

Також у випуску:

Повернення надзвичайного рятувальника.

Теги: Новини України Вєсті.UA Надія Савченко Олексій Савченко
Джерело: 24 канал
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