Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 16.08 – Надія Савченко може бути співачкою, актрисою, ще й хрестиком вишиває. Згодом проявився і організаторський талант, коли вона запланувала у Раді "невеличкий бабах", але по-справжньому її хист розкрився саме у слідчому ізоляторі. Очільник Миколаївщини Олексій Савченко вирішив копнути глибше і поліз у археологію.

Також у випуску: Повернення надзвичайного рятувальника.