Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 16.08 – Надія Савченко може бути співачкою, актрисою, ще й хрестиком вишиває. Згодом проявився і організаторський талант, коли вона запланувала у Раді "невеличкий бабах", але по-справжньому її хист розкрився саме у слідчому ізоляторі. Очільник Миколаївщини Олексій Савченко вирішив копнути глибше і поліз у археологію.
Також у випуску:
Повернення надзвичайного рятувальника.
Джерело: 24 канал
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