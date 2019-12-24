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      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко

      Вести.UA 99 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 декабря – лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук спел на корпоративе в Минске. Компания известна тем, что создала культовые танки – игру, которая покорила полмира. Виталий Кличко зарегистрировался в сети "Тикток". Это социальная сеть, где заливают короткие и интересные видеоролики.

      Также в выпуске:

      Аваков премьер-министр Украины.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 24 декабря 2019:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Святослав Вакарчук - новости Вести.UA
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