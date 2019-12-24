Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 декабря – лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук спел на корпоративе в Минске. Компания известна тем, что создала культовые танки – игру, которая покорила полмира. Виталий Кличко зарегистрировался в сети "Тикток". Это социальная сеть, где заливают короткие и интересные видеоролики.

Также в выпуске: Аваков премьер-министр Украины. Смотрите программу "Вести.UA" за 24 декабря 2019: