Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 декабря – лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук спел на корпоративе в Минске. Компания известна тем, что создала культовые танки – игру, которая покорила полмира. Виталий Кличко зарегистрировался в сети "Тикток". Это социальная сеть, где заливают короткие и интересные видеоролики.
Также в выпуске:
Аваков премьер-министр Украины.
Смотрите программу "Вести.UA" за 24 декабря 2019:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии