Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 грудня – лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук заспівав на корпоративі у Мінську. Компанія відома тим, що створила культові танки – гру, яка підкорила пів світу. Віталій Кличко зареєструвався у мережі "Тікток". Це соціальна мережа, де заливають короткі й цікаві відеоролики.
Також у випуску:
Аваков прем’єр-міністр України.
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