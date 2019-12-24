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      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко

      Вєсті.UA 47 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 грудня – лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук заспівав на корпоративі у Мінську. Компанія відома тим, що створила культові танки – гру, яка підкорила пів світу. Віталій Кличко зареєструвався у мережі "Тікток". Це соціальна мережа, де заливають короткі й цікаві відеоролики.

      Також у випуску:

      Аваков прем’єр-міністр України.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Святослав Вакарчук - новини Віталій Кличко
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