Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 грудня – лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук заспівав на корпоративі у Мінську. Компанія відома тим, що створила культові танки – гру, яка підкорила пів світу. Віталій Кличко зареєструвався у мережі "Тікток". Це соціальна мережа, де заливають короткі й цікаві відеоролики.

Також у випуску: Аваков прем’єр-міністр України.