Вести.UA: Телеграф для "слуг народа". Падение Матиоса

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 октября – теперь в парламенте монобольшинство уже не так и монолитно, результатом чего стал телеграф для "слуг народа". Недавно генпрокурор Рябошапка подписал приказ об увольнении от должности Главного военного прокурора. Впрочем падение Матиоса на этом не завершилось.

Также в выпуске: Инсайты Шуфрича.