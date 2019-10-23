Вести.UA: Телеграф для "слуг народа". Падение Матиоса
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 октября – теперь в парламенте монобольшинство уже не так и монолитно, результатом чего стал телеграф для "слуг народа". Недавно генпрокурор Рябошапка подписал приказ об увольнении от должности Главного военного прокурора. Впрочем падение Матиоса на этом не завершилось.
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Инсайты Шуфрича.
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