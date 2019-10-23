Вєсті.UA: Телеграф для "слуг народу". Падіння Матіоса
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 жовтня – тепер в парламенті монобільшість уже не така й монолітна, результатом чого став телеграф для "слуг народу". Нещодавно генпрокурор Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора. Утім падіння Матіоса на цьому не завершилось.
Також у випуску:
Інсайти Шуфрича.
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