Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 05.04 – украинские политики настолько отполировали мастерство лжи, что их нелегко подловить. Жизнь Надежды Савченко легкой не назовешь. К этому всему летчицу теперь еще и голод донимает. Но на этом испытания для Надежды не завершились.

Также в выпуске: Порошенко вернулся домой, чтобы провести интернет. Попасть в общественную приемную Пресмана – как бежать из Алькатраса.