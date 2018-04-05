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Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко

Вести.UA 111 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 05.04 – украинские политики настолько отполировали мастерство лжи, что их нелегко подловить. Жизнь Надежды Савченко легкой не назовешь. К этому всему летчицу теперь еще и голод донимает. Но на этом испытания для Надежды не завершились.

Также в выпуске:

Порошенко вернулся домой, чтобы провести интернет.

Попасть в общественную приемную Пресмана – как бежать из Алькатраса.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Надежда Савченко Задержание Савченко Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 Канал
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