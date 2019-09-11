Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 сентября – какие отношения у Зеленского с Коломойским неизвестно, но визит некогда опального олигарха в ОП только подбросил новые теории. Может, они поболтали о бизнесе, а может, ностальгировали о прошлом. Савченко вернулась в Раду в довольно таки неожиданном образе. Также похоже, что Савченко – агент западных спецслужб, в этом ее выдала поза.
Также в выпуске:
Пока нардеп Ковалев давил кнопки в Раде, его сосед Ефимов что-то делал под столом.
Кернес передумал и позволил провести гей-парад, возможно, он и сам захочет возглавить колонну.
Источник: 24 канал
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