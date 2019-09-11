Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 вересня – які стосунки у Зеленського з Коломойським невідомо, але візит колись опального олігарха до ОП лише підкинув нових теорій. Може вони потеревенили про бізнес, а може ностальгували про минуле. Савченко повернулася в Раду в доволі таки неочікуваному образі. Також схоже, що Савченко агент західних спецслужб, у цьому її видала поза.
Також у випуску:
Поки нардеп Ковальов тиснув кнопки в Раді, його сусід Єфімов щось робив під столом.
Кернес передумав і дозволив провести гей-парад, можливо він і сам захоче очолити колону.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі