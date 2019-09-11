Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 вересня – які стосунки у Зеленського з Коломойським невідомо, але візит колись опального олігарха до ОП лише підкинув нових теорій. Може вони потеревенили про бізнес, а може ностальгували про минуле. Савченко повернулася в Раду в доволі таки неочікуваному образі. Також схоже, що Савченко агент західних спецслужб, у цьому її видала поза.

Також у випуску: Поки нардеп Ковальов тиснув кнопки в Раді, його сусід Єфімов щось робив під столом. Кернес передумав і дозволив провести гей-парад, можливо він і сам захоче очолити колону.

Джерело: 24 канал