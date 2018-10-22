Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
В свежем выпуске "Вести. UA" за 22.10 – если верить заявлениям генпрокурора, то за время пребывания в должности его подопечные ловят по восемь с тремя четвертями коррупционеров в среднем в день. Но ведь... Судьи их почему-то не наказывают. На биеннале доверия во Львове Андрей Садовый вскипятил главного кондитера страны. Хотя, нет. Это лишь мечты.
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Источник: 24 канал
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