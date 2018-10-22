Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового

В свежем выпуске "Вести. UA" за 22.10 – если верить заявлениям генпрокурора, то за время пребывания в должности его подопечные ловят по восемь с тремя четвертями коррупционеров в среднем в день. Но ведь... Судьи их почему-то не наказывают. На биеннале доверия во Львове Андрей Садовый вскипятил главного кондитера страны. Хотя, нет. Это лишь мечты.

Также в выпуске: Валдайские откровения Путина. Обменять Крым на Донбасс – кто поверит.