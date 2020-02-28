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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью

      - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 28 февраля – украинская власть меняется, а постоянным остается только одно – Юлия Тимошенко в оппозиции. Она защищала народ от произвола любой власти. Теперь от "зеленой". Одним словом, Тимошенко за все хорошее и против всего плохого. Милованов заразился коронавирусной экспертностью. Все из-за того, что он теперь – временный министр здравоохранения.

      Также в выпуске:

      Козак Гаврилюк покинул политику, чтобы стать таксистом.

      Смотрите видео "Висти.UA" за 28 февраля 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Юлия Тимошенко - новости Вести.UA
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