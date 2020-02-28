Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю

У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 лютого – українська влада змінюється, а постійним залишається лише одне – Юлія Тимошенко в опозиції. Вона захищала народ від свавілля будь-якої влади. Тепер від "зеленої". Одним словом, Тимошенко за все хороше і проти всього поганого. Милованов заразився коронавірусною експертністю. Все через те, що він тепер – тимчасовий міністр охорони здоров'я.

Також у випуску: Козак Гаврилюк покинув політику, аби стати таксистом.