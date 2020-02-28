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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 лютого – українська влада змінюється, а постійним залишається лише одне – Юлія Тимошенко в опозиції. Вона захищала народ від свавілля будь-якої влади. Тепер від "зеленої". Одним словом, Тимошенко за все хороше і проти всього поганого. Милованов заразився коронавірусною експертністю. Все через те, що він тепер – тимчасовий міністр охорони здоров'я.

      Також у випуску: 

      Козак Гаврилюк покинув політику, аби стати таксистом.

      Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Юлія Тимошенко - новини Вєсті.UA
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