Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 ноября – тот, к кому "Леди Ю" шла в оппозицию, обычно не имел шансов на два срока и заканчивал каденцию провалом. Учитывая последние события, Зеленский займет почетное место в списке трофеев этой охотницы за головами. Онищенко сделал неплохую попытку, чтобы затмить своей возможной экстрадиции. Он захотел вернуться в Украину на коне.
Также в выпуске:
Сколько денег украинцы пересылают на родину из-за границы: детали в цифрах.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии