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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко

      Вести.UA 73 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 ноября – тот, к кому "Леди Ю" шла в оппозицию, обычно не имел шансов на два срока и заканчивал каденцию провалом. Учитывая последние события, Зеленский займет почетное место в списке трофеев этой охотницы за головами. Онищенко сделал неплохую попытку, чтобы затмить своей возможной экстрадиции. Он захотел вернуться в Украину на коне.

      Также в выпуске: 

      Сколько денег украинцы пересылают на родину из-за границы: детали в цифрах.

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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Вести.UA Александр Онищенко Владимир Зеленский
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