Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 ноября – тот, к кому "Леди Ю" шла в оппозицию, обычно не имел шансов на два срока и заканчивал каденцию провалом. Учитывая последние события, Зеленский займет почетное место в списке трофеев этой охотницы за головами. Онищенко сделал неплохую попытку, чтобы затмить своей возможной экстрадиции. Он захотел вернуться в Украину на коне.

Также в выпуске: Сколько денег украинцы пересылают на родину из-за границы: детали в цифрах.