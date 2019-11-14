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      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка

      Вєсті.UA 76 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 листопада – той, до кого "Леді Ю" йшла в опозицію, зазвичай не мав шансів на два терміни і закінчував каденцію провалом. Зважаючи на останні події, Зеленський займе почесне місце в списку трофеїв цієї мисливиці за головами. Онищенко зробив непогану спробу, аби затьмарити свою можливу екстрадицію. Він захотів повернутись в Україну на коні.

      Також у випуску: 

      Скільки грошей українці пересилають на батьківщину з-за кордону: деталі у цифрах.

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      Теги: Вєсті.UA Новини політики Новини України Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Олександр Онищенко
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