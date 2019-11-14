Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 листопада – той, до кого "Леді Ю" йшла в опозицію, зазвичай не мав шансів на два терміни і закінчував каденцію провалом. Зважаючи на останні події, Зеленський займе почесне місце в списку трофеїв цієї мисливиці за головами. Онищенко зробив непогану спробу, аби затьмарити свою можливу екстрадицію. Він захотів повернутись в Україну на коні.

Також у випуску: Скільки грошей українці пересилають на батьківщину з-за кордону: деталі у цифрах.