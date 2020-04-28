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      Вести.UA: Тищенко "отпраздновал" Чернобыль. Кива против Западной Украины

      Вести.UA -

      В выпуске программы "Вести.UA" за 28 апреля – в ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко несмотря на карантин наведываются "особые" гости, возможно они "отпраздновали" годовщину Чернобыля. Одиозный Илья Кива заявил, что он потомок героя Советского Союза, а жителей Западной Украины "страдают за нацистским режимом".

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      "Опезежопці" стріляють у ногу, на якій стоять.

      Які зарплати отримали бізнесмени за квітень – деталі у цифрах.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Николай Тищенко Илья Кива Вести.UA
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