Вести.UA: Тищенко "отпраздновал" Чернобыль. Кива против Западной Украины
Вести.UA -
В выпуске программы "Вести.UA" за 28 апреля – в ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко несмотря на карантин наведываются "особые" гости, возможно они "отпраздновали" годовщину Чернобыля. Одиозный Илья Кива заявил, что он потомок героя Советского Союза, а жителей Западной Украины "страдают за нацистским режимом".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Опезежопці" стріляють у ногу, на якій стоять.
Які зарплати отримали бізнесмени за квітень – деталі у цифрах.
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