Вєсті.UA: Тищенко "відсвяткував" Чорнобиль. Кива проти Західної України
У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 квітня – до ресторану "Велюр" нардепа Миколи Тищенка попри карантин навідуються "особливі" гості, можливо вони "відсвяткували" річницю Чорнобиля. Одізний Ілля Кива заявив, що він нащадок героя Радянського Союзу, а мешканців Західної України "страждають за нацистським режимом".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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