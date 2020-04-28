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      Вєсті.UA: Тищенко "відсвяткував" Чорнобиль. Кива проти Західної України

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 квітня – до ресторану "Велюр" нардепа Миколи Тищенка попри карантин навідуються "особливі" гості, можливо вони "відсвяткували" річницю Чорнобиля. Одізний Ілля Кива заявив, що він нащадок героя Радянського Союзу, а мешканців Західної України "страждають за нацистським режимом".

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Опезежопці стріляють у ногу, на якій стоять.

      Які зарплати отримали бізнесмени за квітень – деталі у цифрах.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Микола Тищенко Ілля Кива Вєсті.UA
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