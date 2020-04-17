Вести.UA: Тищенко в Зазеркалье. Шуфрич нарывается на карантине
В выпуске программы "Вести.UA" за 17 апреля – в произведении Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" описаны приключения маленькой девочки, которая попала в волшебный мир, где все наоборот. Впрочем, один из "слуг народа", похоже, там прописан. Летоисчисление с момента избиения Шуфрича – один из мемов украинской политики. Впрочем, во время карантина он сидит дома и нарывается в интернете.
Также в выпуске:
Лабораторные дела Медведчука и Кузьмина.
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