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      Вести.UA: Тищенко в Зазеркалье. Шуфрич нарывается на карантине

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 17 апреля – в произведении Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" описаны приключения маленькой девочки, которая попала в волшебный мир, где все наоборот. Впрочем, один из "слуг народа", похоже, там прописан. Летоисчисление с момента избиения Шуфрича – один из мемов украинской политики. Впрочем, во время карантина он сидит дома и нарывается в интернете.

      Также в выпуске:

      Лабораторные дела Медведчука и Кузьмина.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Нестор Шуфрич Николай Тищенко Вести.UA
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