Вести.UA: Тищенко в Зазеркалье. Шуфрич нарывается на карантине

В выпуске программы "Вести.UA" за 17 апреля – в произведении Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" описаны приключения маленькой девочки, которая попала в волшебный мир, где все наоборот. Впрочем, один из "слуг народа", похоже, там прописан. Летоисчисление с момента избиения Шуфрича – один из мемов украинской политики. Впрочем, во время карантина он сидит дома и нарывается в интернете.

Также в выпуске: Лабораторные дела Медведчука и Кузьмина.