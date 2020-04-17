Вєсті.UA: Тищенко у Задзеркаллі. Шуфрич наривається на карантині
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 квітня – у творі Льюїса Керрола "Аліса в Задзеркаллі" описано пригоди маленької дівчинки, яка потрапила в чарівний світ, де все навпаки. Втім, один зі "слуг народу", схоже, там прописаний. Літочислення з часу побиття Шуфрича – один з мемів української політики. Втім, під час карантину він сидить вдома і наривається в інтернеті.
Також у випуску:
Лабораторні справи Медведчука і Кузьміна.
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