Вєсті.UA: Тищенко у Задзеркаллі. Шуфрич наривається на карантині

У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 квітня – у творі Льюїса Керрола "Аліса в Задзеркаллі" описано пригоди маленької дівчинки, яка потрапила в чарівний світ, де все навпаки. Втім, один зі "слуг народу", схоже, там прописаний. Літочислення з часу побиття Шуфрича – один з мемів української політики. Втім, під час карантину він сидить вдома і наривається в інтернеті.

Також у випуску: Лабораторні справи Медведчука і Кузьміна.