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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Вєсті.UA: Тищенко у Задзеркаллі. Шуфрич наривається на карантині

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 квітня – у творі Льюїса Керрола "Аліса в Задзеркаллі" описано пригоди маленької дівчинки, яка потрапила в чарівний світ, де все навпаки. Втім, один зі "слуг народу", схоже, там прописаний. Літочислення з часу побиття Шуфрича – один з мемів української політики. Втім, під час карантину він сидить вдома і наривається в інтернеті.

      Також у випуску:

      Лабораторні справи Медведчука і Кузьміна.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Нестор Шуфрич Микола Тищенко Вєсті.UA
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