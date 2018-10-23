Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева

В свежем выпуске "Вести. UA" за 23.10 – Олег Царев уверен, что символом дьявола является трезубец. Логика понятна – все, что ассоциируется с Украиной и ее символами, вызывает у бесноватых новые приступы. Преодолевать врага можно их методами – давить российские продукты бульдозерами. Единственный правильный ответ на санкции от России выглядит так – Тягнибок-волк будет гонять бульдозером кур.

Также в выпуске: Среднестатистический украинец тратит точно меньше, чем Луценко. Как гром среди ясного неба – Россия вводит санкции.