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      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева

      Вести.UA 214 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 23.10 – Олег Царев уверен, что символом дьявола является трезубец. Логика понятна – все, что ассоциируется с Украиной и ее символами, вызывает у бесноватых новые приступы. Преодолевать врага можно их методами – давить российские продукты бульдозерами. Единственный правильный ответ на санкции от России выглядит так – Тягнибок-волк будет гонять бульдозером кур.

      Также в выпуске:

      Среднестатистический украинец тратит точно меньше, чем Луценко.

      Как гром среди ясного неба – Россия вводит санкции.

      Теги: Новости России Владимир Путин Олег Тягнибок Вести.UA Олег Царев
      Источник: 24 канал
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