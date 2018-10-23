Вєсті.UA. Тягнибок відповість на санкції РФ. Чортячий тризуб Царьова

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 23.10 – Олег Царьов впевнений, що символом диявола є тризубець. Логіка зрозуміла – все, що асоціюється з Україною та її символами, викликає в біснуватих нові приступи. Долати ворога можна їхніми методами – чавити російські продукти бульдозерами. Єдина правильна відповідь на санкції від Росії виглядає так – Тягнибок-вовк ганятиме бульдозером курей.

Також у випуску: Середньостатистичний українець витрачає точно менше, ніж Луценко. Як грім серед ясного неба – Росія вводить санкції.