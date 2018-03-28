Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28.03 – солдаты, если попадут за решетку, могут заниматься творчеством и не только картины рисовать, но и снимать. За прошлый год украинцы переслали домой 100 миллиардов гривен, теперь на заработки в Польшу поедут политики.
Также в выпуске:
Почему не стоит равняться на политических лидеров Украины.
Образовательная резолюция от главного террориста Донбасса.
Источник: 24 Канал
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