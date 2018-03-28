Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28.03 – солдати, якщо попадуть за ґрати, можуть займатися творчістю, і не лише картини малювати, а й знімати. За минулий рік українці переслали додому 100 мільярдів гривень, тепер на заробітки до Польщі поїдуть політики.

Також у випуску: Чому не варто рівнятися на політичних лідерів України. Освітня резолюція від головного терориста Донеччини.