Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28.03 – солдати, якщо попадуть за ґрати, можуть займатися творчістю, і не лише картини малювати, а й знімати. За минулий рік українці переслали додому 100 мільярдів гривень, тепер на заробітки до Польщі поїдуть політики.
Також у випуску:
Чому не варто рівнятися на політичних лідерів України.
Освітня резолюція від головного терориста Донеччини.
Джерело: 24 Канал
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