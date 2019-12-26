Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 декабря – во времена новейших технологий украинские политики из кожи вон лезут, чтобы подчас не отстать от тенденций. И вот в рядах влогеров пополнение – Александр Ткаченко. Виктор Медведчук снова поехал в Москву договариваться о каком-то сотрудничестве. Хотя никто его об этом не просил.
Также в выпуске:
Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье.
Смотрите полное видео программы "Вести.UA" за 26 декабря 2019:
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