Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 декабря – во времена новейших технологий украинские политики из кожи вон лезут, чтобы подчас не отстать от тенденций. И вот в рядах влогеров пополнение – Александр Ткаченко. Виктор Медведчук снова поехал в Москву договариваться о каком-то сотрудничестве. Хотя никто его об этом не просил.

Также в выпуске: Сколько миллионов компенсации депутатам вернули за жилье. Смотрите полное видео программы "Вести.UA" за 26 декабря 2019: