Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 грудня – у час новітніх технологій українські політики зі шкіри пнуться, аби часом не відстати від тенденцій. І от у рядах влогерів поповнення – Олександр Ткаченко. Віктор Медведчук знову поїхав у Москву домовлятись про якусь співпрацю. Хоча ніхто його про це не просив.
Також у випуску:
Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло.
Дивіться повне відео програми "Вєсті.UA" за 26 грудня 2019:
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