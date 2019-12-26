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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 грудня – у час новітніх технологій українські політики зі шкіри пнуться, аби часом не відстати від тенденцій. І от у рядах влогерів поповнення – Олександр Ткаченко. Віктор Медведчук знову поїхав у Москву домовлятись про якусь співпрацю. Хоча ніхто його про це не просив.

      Також у випуску:

      Скільки мільйонів компенсації депутатам повернули за житло.

      Дивіться повне відео програми "Вєсті.UA" за 26 грудня 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Олександр Ткаченко
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