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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"

Вести.UA 156 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 11.07 – украинские политики ночей не досыпают, чтобы только придумать, какой актуальной темой зацепить избирателя этот раз. Но теперь не до выпечки, потому что основная тема новостей и соцсетей – околофутбольная. Много кто думал, что скандальным заявлением на 9 мая телеканал похоронил себя окончательно. Но нет, Нацсовет продлил лицензию телеканалу "Интер" на 7 лет.

Также в выпуске:

Какое место занимает заблокированный сайт "Вконтакте" в рейтинге наиболее посещаемых украинцами сайтов.

Новый лук украинских судей.

Теги: Скандал с Интером Вести.UA
Источник: 24 Канал
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