Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"

В свежем выпуске "Вести.UA" за 11.07 – украинские политики ночей не досыпают, чтобы только придумать, какой актуальной темой зацепить избирателя этот раз. Но теперь не до выпечки, потому что основная тема новостей и соцсетей – околофутбольная. Много кто думал, что скандальным заявлением на 9 мая телеканал похоронил себя окончательно. Но нет, Нацсовет продлил лицензию телеканалу "Интер" на 7 лет.

Также в выпуске: Какое место занимает заблокированный сайт "Вконтакте" в рейтинге наиболее посещаемых украинцами сайтов. Новый лук украинских судей.