Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 11.07 – українські політики ночей не досипають, аби лише придумати, якою актуальною темою зачепити виборця цього разу. Але тепер усім не до випічки, бо основна тема новин та соцмереж – навколофутбольна. Багато хто думав, що скандальною заявою на 9 травня телеканал поховав себе остаточно. Але ні, Нацрада продовжила ліцензію телеканалу "Інтер" ще на 7 років.

Також у випуску: Яке місце посідає заблокований сайт "Вконтактє" в рейтингу найбільш відвідуваних українцями сайтів. Новий лук українських суддів.