Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 11.07 – українські політики ночей не досипають, аби лише придумати, якою актуальною темою зачепити виборця цього разу. Але тепер усім не до випічки, бо основна тема новин та соцмереж – навколофутбольна. Багато хто думав, що скандальною заявою на 9 травня телеканал поховав себе остаточно. Але ні, Нацрада продовжила ліцензію телеканалу "Інтер" ще на 7 років.
Також у випуску:
Яке місце посідає заблокований сайт "Вконтактє" в рейтингу найбільш відвідуваних українцями сайтів.
Новий лук українських суддів.
Джерело: 24 Канал
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