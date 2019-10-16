Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 октября – перед приездом Зеленского в Одессу мэр города Труханов быстренько ушел в отпуск, ведь его точно записали бы в разряд потусторонних злых сил. Когда Медведчуку скучно, он дает интервью сливным бочкам из России и рассказывает им о своих странных фантазиях. Например, что НАБУ работает на Вашингтон.

Также в выпуске: Расследование о солянке из буфета ВР и Рабинович. Что известно о пенсионерах в Украине: детали в цифрах.