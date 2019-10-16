Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16 октября – перед приездом Зеленского в Одессу мэр города Труханов быстренько ушел в отпуск, ведь его точно записали бы в разряд потусторонних злых сил. Когда Медведчуку скучно, он дает интервью сливным бочкам из России и рассказывает им о своих странных фантазиях. Например, что НАБУ работает на Вашингтон.
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