Вєсті.UA: Труханов втік від Зеленського. Бурхливі фантазії Медведчука

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 жовтня – перед приїздом Зеленського до Одеси, мер міста Труханов швиденько пішов у відпустку, адже його точно б записали у розряд потойбічних злих сил. Коли Медведчуку нудно, він дає інтерв'ю зливним бочкам з Росії і розповідає їм про свої дивні фантазії. Наприклад, що НАБУ працює на Вашингтон.

Також у випуску: Розслідування про солонку з буфету ВР і Рабінович. Що відомо про пенсіонерів в Україні: деталі в цифрах.