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      Вєсті.UA: Труханов втік від Зеленського. Бурхливі фантазії Медведчука

      Вєсті.UA 110 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 жовтня – перед приїздом Зеленського до Одеси, мер міста Труханов швиденько пішов у відпустку, адже його точно б записали у розряд потойбічних злих сил. Коли Медведчуку нудно, він дає інтерв'ю зливним бочкам з Росії і розповідає їм про свої дивні фантазії. Наприклад, що НАБУ працює на Вашингтон.

      Також у випуску:

      Розслідування про солонку з буфету ВР і Рабінович.

      Що відомо про пенсіонерів в Україні: деталі в цифрах. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Геннадій Труханов Віктор Медведчук
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