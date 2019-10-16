Вєсті.UA: Труханов втік від Зеленського. Бурхливі фантазії Медведчука
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 жовтня – перед приїздом Зеленського до Одеси, мер міста Труханов швиденько пішов у відпустку, адже його точно б записали у розряд потойбічних злих сил. Коли Медведчуку нудно, він дає інтерв'ю зливним бочкам з Росії і розповідає їм про свої дивні фантазії. Наприклад, що НАБУ працює на Вашингтон.
Також у випуску:
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