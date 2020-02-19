Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
В выпуске программы "Вести.UA" за 19 февраля – недавно распалась известная "пара" Украины – Зеленский и Богдан, так что экс-глава Офиса Президента поехал лечить сердечные раны на Сейшелы. Если вам на работе становится скучно, то можете поиграть игры в смартфоне. Штрафов за это не будет, только есть одно условие – вы должны быть народным депутатом.
Также в выпуске:
В "Слуге народа" сделали открытие в области всемирной истории.
Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 19 февраля 2020:
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