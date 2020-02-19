Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 лютого – нещодавно розпалась найвідоміша "пара" України – Зеленський і Богдан, і ексголова Офісу Президента поїхав лікувати сердечні рани на Сейшели. Якщо вам на роботі стає нудно, то можете пограти ігри у смартфоні. Штрафів за це не буде, лише є одна умова – ви маєте бути народним депутатом.
Також у випуску:
У "Слузі народу" зробили відкриття у галузі всесвітньої історії.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 19 лютого 2020:
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