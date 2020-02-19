Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді

У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 лютого – нещодавно розпалась найвідоміша "пара" України – Зеленський і Богдан, і ексголова Офісу Президента поїхав лікувати сердечні рани на Сейшели. Якщо вам на роботі стає нудно, то можете пограти ігри у смартфоні. Штрафів за це не буде, лише є одна умова – ви маєте бути народним депутатом.

Також у випуску: У "Слузі народу" зробили відкриття у галузі всесвітньої історії. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 19 лютого 2020: