Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 июня – теперь никто в Украине не посмеет оскорблять Михаила Саакашвили, ведь его заместителем стал бывший боксер Виталий Кличко. Надежда Савченко обратила внимание на проблему, решение которой самой же летчице может существенно навредить.

Также в выпуске: Труханов становится ближе к Путину. Сколько украинцев будет голосовать на парламентских выборах – детали в цифрах.

Источник: 24 канал