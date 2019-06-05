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      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму

      Вести.UA 91 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 июня – теперь никто в Украине не посмеет оскорблять Михаила Саакашвили, ведь его заместителем стал бывший боксер Виталий Кличко. Надежда Савченко обратила внимание на проблему, решение которой самой же летчице может существенно навредить.

      Также в выпуске:

      Труханов становится ближе к Путину.

      Сколько украинцев будет голосовать на парламентских выборах – детали в цифрах.

      blog_ava
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      Теги: Михаил Саакашвили Новости Украины Вести.UA Надежда Савченко
      Источник: 24 канал
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