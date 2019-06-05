Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 июня – теперь никто в Украине не посмеет оскорблять Михаила Саакашвили, ведь его заместителем стал бывший боксер Виталий Кличко. Надежда Савченко обратила внимание на проблему, решение которой самой же летчице может существенно навредить.
Также в выпуске:
Труханов становится ближе к Путину.
Сколько украинцев будет голосовать на парламентских выборах – детали в цифрах.
Источник: 24 канал
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