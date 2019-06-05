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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму

      Вєсті.UA 180 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 червня – тепер ніхто в Україні не посміє ображати Міхеїла Саакашвілі, адже за нього може заступитись колишній боксер Віталій Кличко. Надія Савченко звернула увагу на проблему, вирішення якої самій же льотчиці може суттєво нашкодити.

      Також у випуску:

      Труханов стає ближче до Путіна.

      Скільки українців буде голосувати на парламентських виборах – деталі у цифрах.

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      Теги: Міхеїл Саакашвілі Новини України Вєсті.UA Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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