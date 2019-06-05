Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 червня – тепер ніхто в Україні не посміє ображати Міхеїла Саакашвілі, адже за нього може заступитись колишній боксер Віталій Кличко. Надія Савченко звернула увагу на проблему, вирішення якої самій же льотчиці може суттєво нашкодити.
Також у випуску:
Труханов стає ближче до Путіна.
Скільки українців буде голосувати на парламентських виборах – деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі