Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 червня – тепер ніхто в Україні не посміє ображати Міхеїла Саакашвілі, адже за нього може заступитись колишній боксер Віталій Кличко. Надія Савченко звернула увагу на проблему, вирішення якої самій же льотчиці може суттєво нашкодити.

Також у випуску: Труханов стає ближче до Путіна. Скільки українців буде голосувати на парламентських виборах – деталі у цифрах.

Джерело: 24 канал