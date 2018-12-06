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      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко

      Вести.UA 70 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA". за 06.12 – подумайте только – Кужель ссорится с Гончаренко, но не бьет его, хотя каждый знает – Алексей падает от первого же удара. Но он терпит и даже поет ей песни. Олег Ляшко терпел, много терпел. Радикал постоянно убеждает всех, что обязательно станет президентом. На днях Валерьевич предложил действительно интересную идею – обменять политзаключенных.

      Также в выпуске:

      Надежда Савченко снова пугает народ.

      Группа депутатов рекомендует вернуть Степану Бандере звания Героя Украины.

      Теги: Вести.UA Алексей Гончаренко Александра Кужель Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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