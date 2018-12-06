Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести. UA". за 06.12 – подумайте только – Кужель ссорится с Гончаренко, но не бьет его, хотя каждый знает – Алексей падает от первого же удара. Но он терпит и даже поет ей песни. Олег Ляшко терпел, много терпел. Радикал постоянно убеждает всех, что обязательно станет президентом. На днях Валерьевич предложил действительно интересную идею – обменять политзаключенных.

Также в выпуске: Надежда Савченко снова пугает народ. Группа депутатов рекомендует вернуть Степану Бандере звания Героя Украины.