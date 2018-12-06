Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 06.12 – подумайте лише – Кужель свариться з Гончаренком, але не б'є його, хоч кожен знає – Олексій падає від першого ж удару. Та й Гончаренко терпить і навіть співає їй пісні. Олег Ляшко терпів, багато терпів. Радикал невпинно переконує всіх, що обов'язково стане президентом. Днями Валерійович запропонував дійсно цікаву ідею – обміняти політв'язнів.

Також у випуску: Надія Савченко знову лякає народ. Група депутатів рекомендує повернути Степану Бандері звання Героя України.