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      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка

      Вєсті.UA 386 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 06.12 – подумайте лише – Кужель свариться з Гончаренком, але не б'є його, хоч кожен знає – Олексій падає від першого ж удару. Та й Гончаренко терпить і навіть співає їй пісні. Олег Ляшко терпів, багато терпів. Радикал невпинно переконує всіх, що обов'язково стане президентом. Днями Валерійович запропонував дійсно цікаву ідею – обміняти політв'язнів.

      Також у випуску:

      Надія Савченко знову лякає народ.

      Група депутатів рекомендує повернути Степану Бандері звання Героя України.

      Теги: Вєсті.UA Олексій Гончаренко Олександра Кужель Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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