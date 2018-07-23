Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде

В свежем выпуске "Вести.UA" за 23.07 – Илья Кива выбрал странный пример для подражания. Он выбрал не знаменитого суперагента Джеймса Бонда, а комедийного мистера Бина. Лед между Герман и Тимошенко растаял два года назад на молитвенном завтраке в США. Тогда женщины обнимались, и там из непримиримых врагов превратились в сестер.

Также в выпуске: Зорян Шкиряк никогда не против копаний в его грязном белье. Как пиарятся политики перед выборами.