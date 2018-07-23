Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 23.07 – Ілля Кива вибрав дивний приклад для наслідування. Він обрав не славнозвісного суперагента Джеймса Бонда, а комедійного містера Біна. Лід між Герман і Тимошенко розтанув два роки тому на молитовному сніданку в США. Тоді жінки обіймалися, і там з непримиримих ворогів перетворилися на сестер.
Також у випуску:
Зорян Шкіряк ніколи не проти копань у його брудній білизні.
Як піаряться політики перед виборами.
Джерело: 24 канал
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