Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 23.07 – Ілля Кива вибрав дивний приклад для наслідування. Він обрав не славнозвісного суперагента Джеймса Бонда, а комедійного містера Біна. Лід між Герман і Тимошенко розтанув два роки тому на молитовному сніданку в США. Тоді жінки обіймалися, і там з непримиримих ворогів перетворилися на сестер.

Також у випуску: Зорян Шкіряк ніколи не проти копань у його брудній білизні. Як піаряться політики перед виборами.