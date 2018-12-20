Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20.12 – Алексей Гончаренко настоящий Шелдон Купер украинского парламента. Образования вроде и хватает, но иногда ведет себя как бы несполна ума. Зеленского обвиняют в популизме, мол, нельзя идти в президенты, не имея команды. Вот он и решил набрать в свою еще не созданную партию звезд украинского шоубиза.

Также в выпуске: Сколько процентов украинцев чувствуют себя на Родине, как в раю.