Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 20.12 – Олексій Гончаренко справжній Шелдон Купер українського парламенту. Освіти ніби й не бракує, але інколи поводить себе ніби несповна розуму. Зеленського звинувачують у популізмі, мовляв, не можна йти у президенти, не маючи команди. От він і вирішив набрати у свою ще не створену партію зірок українського шоубізу.

Також у випуску: Скільки відсотків українців почувають себе на Батьківщині, мов у раю.