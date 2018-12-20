Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 20.12 – Олексій Гончаренко справжній Шелдон Купер українського парламенту. Освіти ніби й не бракує, але інколи поводить себе ніби несповна розуму. Зеленського звинувачують у популізмі, мовляв, не можна йти у президенти, не маючи команди. От він і вирішив набрати у свою ще не створену партію зірок українського шоубізу.
Також у випуску:
Скільки відсотків українців почувають себе на Батьківщині, мов у раю.
Джерело: 24 канал
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