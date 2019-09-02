Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 2 сентября – новая глава Министерства образования и науки написала пост в соцсети, чем едва не довела до инфаркта Фарион. Увольнение с работы вызывает разные чувства: кто-то радуется, а кто-то плачет. Тем временем бывший военный прокурор Анатолий Матиос решил уйти в философию.

Также в выпуске: Добкин и покатушки его пса. Смотрите полное видео "Вести.UA" за 2 сентября 2019: