Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 вересня – нова очільниця Міністерства освіти та науки написала пост у соцмережі, чим ледь не довела до інфаркту Фаріон. Звільнення з роботи викликають різні почуття: хтось радіє, а хтось плаче. Тим часом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вирішив піти у філософію.
Також у випуску:
Добкін і покатушки його пса.
Джерело: 24 канал
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