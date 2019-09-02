Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 вересня – нова очільниця Міністерства освіти та науки написала пост у соцмережі, чим ледь не довела до інфаркту Фаріон. Звільнення з роботи викликають різні почуття: хтось радіє, а хтось плаче. Тим часом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вирішив піти у філософію.

Також у випуску: Добкін і покатушки його пса.

Джерело: 24 канал