Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 апреля – Владимир Зеленский требовал обязательного прохождения медицинской экспертизы, а также хотел бы видеть Юлию Тимошенко на дебатах. Ляшко утверждал, что кандидатам в президенты нужно было проходить проверку еще до регистрации на должность.
Также в выпуске:
Танцор Кива.
Прибыльная должность мэра.
Источник: 24 канал
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