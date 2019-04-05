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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів

      Вєсті.UA 568 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 квітня – Володимир Зеленський вимагав обов'язкового проходження медичної експертизи, а також хотів би бачити Юлію Тимошенко на дебатах. Ляшко стверджував, що кандидатам у президенти потрібно було проходити перевірку ще до реєстрації на посаду.

      Також у випуску:

      Танцюрист Кива.

      Прибуткова посада мера.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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