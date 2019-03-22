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      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке

      Вести.UA 40 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 марта – языковой патруль в лице спикера Верховной Рады Андрея Парубия действует, ибо начали учить украинский язык ведущие, чиновники и кандидаты в президенты. Только упрямый "оппоблоковец" Александр Вилкул продолжает говорить на русском. Оксана Марченко обсуждает языковой вопрос в социальных сетях.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Александр Вилкул Оксана Марченко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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