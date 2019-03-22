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      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову

      Вєсті.UA 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 березня – мовний патруль в особі спікера Верховної Ради Андрія Парубія діє, бо почали вчити українську мову ведучі, чиновники та кандидати в президенти. Тільки впертий "опоблоківець" Олександр Вілкул продовжує говорити російською. Оксана Марченко обговорює мовне питання у соціальних мережах.

      Також у випуску:

      Мода на об'єднання.

      Журналістів до в'язниці за фейки.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олександр Вілкул Оксана Марченко
      Джерело: 24 канал
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