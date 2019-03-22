Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 березня – мовний патруль в особі спікера Верховної Ради Андрія Парубія діє, бо почали вчити українську мову ведучі, чиновники та кандидати в президенти. Тільки впертий "опоблоківець" Олександр Вілкул продовжує говорити російською. Оксана Марченко обговорює мовне питання у соціальних мережах.

Також у випуску: Мода на об'єднання. Журналістів до в'язниці за фейки.