Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 березня – мовний патруль в особі спікера Верховної Ради Андрія Парубія діє, бо почали вчити українську мову ведучі, чиновники та кандидати в президенти. Тільки впертий "опоблоківець" Олександр Вілкул продовжує говорити російською. Оксана Марченко обговорює мовне питання у соціальних мережах.
Також у випуску:
Мода на об'єднання.
Журналістів до в'язниці за фейки.
Джерело: 24 канал
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