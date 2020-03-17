Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа

В выпуске программы "Вести.UA" за 17 марта – в Украине стремительной политической карьерой никого не удивишь. Вот и скромный преподаватель из Харькова Ирина Венедиктова перепрыгивает по карьерной лестнице несколько ступеней за раз. Нардеп Алексей Гончаренко решил сменить амплуа. Нет, из партии он не уходит и на госслужбу его не назначают. Но коровы по всей Украине, говорят, напряглись.

Также в выпуске: Тех, кто шутит про заражение коронавирусом, ждет уголовная ответственность: детали в цифрах. Украинцы создали нового Змея Горыныча. Смотрите программу "Вести.UA" за 17 марта 2020:​