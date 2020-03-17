Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа
В выпуске программы "Вести.UA" за 17 марта – в Украине стремительной политической карьерой никого не удивишь. Вот и скромный преподаватель из Харькова Ирина Венедиктова перепрыгивает по карьерной лестнице несколько ступеней за раз. Нардеп Алексей Гончаренко решил сменить амплуа. Нет, из партии он не уходит и на госслужбу его не назначают. Но коровы по всей Украине, говорят, напряглись.
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Смотрите программу "Вести.UA" за 17 марта 2020:
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