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      Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа

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      Вести.UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 17 марта – в Украине стремительной политической карьерой никого не удивишь. Вот и скромный преподаватель из Харькова Ирина Венедиктова перепрыгивает по карьерной лестнице несколько ступеней за раз. Нардеп Алексей Гончаренко решил сменить амплуа. Нет, из партии он не уходит и на госслужбу его не назначают. Но коровы по всей Украине, говорят, напряглись.

      Также в выпуске:

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      Украинцы создали нового Змея Горыныча.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 17 марта 2020:​

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Вести.UA
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