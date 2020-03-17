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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа

      - Читать новость на русском
      Вєсті. UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 березня – в Україні стрімкою політичною кар'єрою нікого не здивуєш. От і скромна викладачка з Харкова Ірина Венедіктова перестрибує в кар'єрній драбині по кілька щаблів за раз. Нардеп Олексій Гончаренко вирішив дещо змінити амплуа. Ні, з партії він не йде і на державну службу його не призначають. Але корови по всій Україні, подейкують, не на жарт напружились.

      Також у випуску: 

      Тих, хто жартує про зараження коронавірусом, чекає кримінальна відповідальність: деталі в цифрах.

      Українці створили нового Змія-Горинича.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 17 березня 2020:

       

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Вєсті.UA
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