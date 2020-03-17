Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа

У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 березня – в Україні стрімкою політичною кар'єрою нікого не здивуєш. От і скромна викладачка з Харкова Ірина Венедіктова перестрибує в кар'єрній драбині по кілька щаблів за раз. Нардеп Олексій Гончаренко вирішив дещо змінити амплуа. Ні, з партії він не йде і на державну службу його не призначають. Але корови по всій Україні, подейкують, не на жарт напружились.

Також у випуску: Тих, хто жартує про зараження коронавірусом, чекає кримінальна відповідальність: деталі в цифрах. Українці створили нового Змія-Горинича. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 17 березня 2020: