Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой

В выпуске программы "Вести.UA" за 27 февраля – провал на выборах президента, фиаско на парламентском голосовании и уголовное дело за якобы махинации с землей заставили Александра Вилкула залечь на дно. Он встретился с украинской фемидой, которая там живет вместе с МВД и прокуратурой. Министр Денис Малюська в Винниках разливал алкоголь. Он овладевает новой профессией – бариста.

Также в выпуске: Как Тищенко проводит отбор кандидатов на местные выборы. Смотрите видео "Вести.UA" за 27 февраля 2020: