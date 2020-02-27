Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою

У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 лютого – провал на виборах президента, фіаско на парламентському голосуванні та кримінальна справа через нібито махінації з землею змусили Олександра Вілкула залягти на дно. Він зустрівся з українською фемідою, яка там живе разом з МВС та прокуратурою. Міністр Денис Малюська у Винниках розливав алкоголь. Він опановує нову професію – бариста.

Також у випуску: Як Тищенко проводитиме відбір кандидатів на місцеві вибори.