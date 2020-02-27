19:57
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ

      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 лютого – провал на виборах президента, фіаско на парламентському голосуванні та кримінальна справа через нібито махінації з землею змусили Олександра Вілкула залягти на дно. Він зустрівся з українською фемідою, яка там живе разом з МВС та прокуратурою. Міністр Денис Малюська у Винниках розливав алкоголь. Він опановує нову професію – бариста.

      Також у випуску:

      Як Тищенко проводитиме відбір кандидатів на місцеві вибори.

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Олександр Вілкул Денис Малюська Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:20 Нємцов – виняток для сучасної Росії
      Світові Медіа
      сьогодні , 15:00 Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      сьогодні , 14:04 Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича
      Антон Голобородько
      сьогодні , 12:40 Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім, – інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук