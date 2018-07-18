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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"

Вести.UA 40 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 18.07 – в Украине женщины станут более образованными чем мужчины, ведь преподавать в университете Поплавского будет сам Олег Винник, а факультеты Волчицеведения и Ниноведения еще никому не мешали. Леонид Емец бежит из затопленного "Титаника" на борту "Народного фронта". Он пытаются удержаться на двух стульях: и рыбку съесть и в парламент пройти.

Также в выпуске:

Арсен Аваков – хирург-экспериментатор, и доказательства его высокой квалификации в медицине ходят по улицам Киева – митинги проводят.

Бывший глава оборонного ведомства Михаил Ежель заблаговременно слинял из Украины в Белоруссию.

Теги: Емец Леонид Александрович Олег Винник Вести.UA
Источник: 24 канал
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