Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 18.07 – в Україні жінки стануть освіченішими за чоловіків, адже викладати в університеті Поплавського буде сам Олег Винник, а факультети Вовчицезнавства та Нінознавства ще нікому не перешкоджали. Леонід Ємець тікає з затопленого "Титаніка" на борту "Народного фронту". Він намагаються втриматись на двох стільцях: і рибку з'їсти і в парламент пройти.

Також у випуску: Арсен Аваков – хірург-експериментатор, і докази його високої кваліфікації в медицині ходять по вулицях Києва – мітинги проводять. Колишній голова оборонного відомства Михайло Єжель завчасно здимів з України до Білорусії.