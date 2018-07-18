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Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"

Вєсті.UA 105 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 18.07 – в Україні жінки стануть освіченішими за чоловіків, адже викладати в університеті Поплавського буде сам Олег Винник, а факультети Вовчицезнавства та Нінознавства ще нікому не перешкоджали. Леонід Ємець тікає з затопленого "Титаніка" на борту "Народного фронту". Він намагаються втриматись на двох стільцях: і рибку з'їсти і в парламент пройти.

Також у випуску:

Арсен Аваков – хірург-експериментатор, і докази його високої кваліфікації в медицині ходять по вулицях Києва – мітинги проводять.

Колишній голова оборонного відомства Михайло Єжель завчасно здимів з України до Білорусії.

Теги: Вєсті.UA Олег Винник Ємець Леонід Олександрович
Джерело: 24 канал
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